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Veysel TİMDU - Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 04.02.2021 - 10:55 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta sanal tombala oynanan daireye baskın

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Esenyurt'ta sanal tombala oynanan daireye baskın
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ESENYURT'ta, sanal tombala oynanan adrese yapılan baskında 12 kişiye 28 bin 830 lira para cezası kesildi.

Esenyurtta sanal tombala oynanan daireye baskın
Esenyurt, Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarında bulunan site içindeki dairede kumar oynandığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında, 4 kişinin iskambil ile kumar oynadığı belirlenirken, başka bir odada sanal tombala oynandığı tespit edildi. Kumar oynayan kişilerin yapılan Genel Bilgi Taramalarında (GBT) ise tombala oynayan S.K.'nın dolandırıcılık suçundan 7 yıl 4 ay, S.Y.'nin ise silahlı tehdit suçlarından aranması olduğu ortaya çıktı. 2 şüpheli karakola götürülürken, 12 kişiye toplamda 28 bin 830 lira para cezası kesildi.

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