Esenyurt'ta sanal tombala oynanan daireye baskın

Esenyurt, Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarında bulunan site içindeki dairede kumar oynandığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında, 4 kişinin iskambil ile kumar oynadığı belirlenirken, başka bir odada sanal tombala oynandığı tespit edildi. Kumar oynayan kişilerin yapılan Genel Bilgi Taramalarında (GBT) ise tombala oynayan S.K.'nın dolandırıcılık suçundan 7 yıl 4 ay, S.Y.'nin ise silahlı tehdit suçlarından aranması olduğu ortaya çıktı. 2 şüpheli karakola götürülürken, 12 kişiye toplamda 28 bin 830 lira para cezası kesildi.