Esenyurt'ta sahte polis kimliği kullanarak gasp yapan şüpheliler yakalandı

Olay, 5 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 araç ile gelen şüpheliler, İran uyruklu kişilerin içinde olduğu otomobilin önünü kesti. Yanlarında getirdikleri sahte polis kimliği ve tabancayı gösteren kişiler, kendilerini polis olarak tanıttı. Şüpheliler göçmenleri araçlarından indirerek, otomobil içindeki 3 cep telefonu, pasaport, ve bir miktar para ile eşyaları alıp kayıplara karıştı. Durumdan şüphelenen göçmenlerden biri durumu polis ekiplerine bildirdi. Polisler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede yaptıkları güvenlik kamerası incelemelerinin ardından şüphelilerin kullandığı araçların plakalarını tespit etti. Plaka tespitinin ardından gaspçıların kimliklerinin Orhan D. ve Uğur D., olduğu belirlendi. Asayiş ekipleri, şüphelilerin kaldığı eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda gaspçılar kıskıvrak yakalanırken, aramalarda sahte polis kimliği, tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. İfadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülen Orhan D. ve Uğur D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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