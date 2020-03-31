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İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 31.03.2020 - 13:29,Son Güncelleme:/

Esenyurt'ta sahte dezenfektan operasyonu

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Esenyurt'ta sahte dezenfektan operasyonu
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Esenyurt'ta iş yerine düzenlenen operasyonda 970 kilogram sahte dezenfektan malzemesi ele geçirildi. İş yeri mühürlenirken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir sanayi sitesinde sahte dezenfekte malzemeleri üretildiği ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler sabah saatlerinde iş yerine baskın düzenledi. Baskında 970 kilogram sahte dezenfektan malzemesi ele geçirildi. Sahte dezenfektanların üretildiği iş yerinin sahibi gözaltına alınırken, ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri ise mühürlendi. Ekipler tarafından el konulan sahte dezenfekte malzemelerinin imha edileceği öğrenildi.

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