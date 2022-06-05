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Esenyurt'ta rezidansta korkutan yangın

#İstanbul#Esenyurt#Rezidans

İstanbul Esenyurt'ta 14 katlı rezidansın 6'ncı katında çıkan yangında üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Korku ve paniğe neden olan yangında, can kaybı veya yaralanan olmadı. Mahalle sakini İbrahim Nihat Akbaş, "Uyuyordum, siren seslerini duydum. Binanın yandığını gördüm, camlar yere saçıldı. Çok yoğun duman vardı" dedi.

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Piri Reis Mahallesi'nde rezidansın 6'ncı katında saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tüm katı saran yangında üst katlarda mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, can kaybı ve yaralanma olmadı. Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi.

Esenyurtta rezidansta korkutan yangın

"ÇOK YOĞUN DUMAN VARDI"

Mahalle sakini İbrahim Nihat Akbaş, "Uyuyordum, siren seslerini duydum. Binanın yandığını gördüm, camlar yere saçıldı. Çok yoğun duman vardı" dedi.

Bir diğer mahalleli Mustafa Besli ise, "Yangın haberini aldık, koşarak geldik, bir daire yanıyordu. Arkadaşımız burada oturuyor. Yangında mahsur kalanlar vardı. Çok şükür, ambulans ve itfaiye zamanında müdahale etti. Daire kullanılamaz halde ama, çok şükür yaralı ve can kaybı yok" diye konuştu.

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Esenyurtta rezidansta korkutan yangın

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#İstanbul#Esenyurt#Rezidans

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