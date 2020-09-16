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Veysel TİMDU/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 16.09.2020 - 10:13 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta pompalı tüfekle sağa sola ateş etti

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Esenyurt'ta pompalı tüfekle sağa sola ateş etti
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ESENYURT'ta eline aldığı pompalı tüfek ile sağa- sola rast gele ateş eden şüpheli gözaltına alındı.

Fatih Mahallesi 918'inci Sokak'ta eline pompalı tüfek alan Rıdvan D., aralarında husumet bulunduğu öne sürülen N.Ü. isimli kişinin evine doğru rast gele birkaç kez ateş etti. Evin pencereleri de açılan ateşle kırıldı. Mahalle sakinleri elinde tuttuğu tüfekle ateş ederken zaman zaman ağza alınamayacak küfürler eden Rıdvan D.'yi cep telefonları ile görüntülerken, polise de haber verdi. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri şüpheliyi elindeki pompalı tüfek ile yakalayarak gözaltına alırken, Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti. Yapılan araştırmada şüphelinin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu, cezaevinden kısa süre önce çıktığı belirtildi.

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