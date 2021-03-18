Esenyurt'ta polis baskını! 2 uzun namlulu silah ele geçirildi

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adreste uzun namlulu silahlar olduğu bilgisine ulaştı. Bilgileri değerlendiren polis ekipleri, adresi takibe aldı. Yapılan takipler sonucunda silahların yerini belirleyen ekipler, eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda, yatağın altında 2 adet uzun namlulu otomatik tüfek ele geçirildi. Ev sahibi İ.D. gözaltına alınırken, silahlara polis ekiplerince el konuldu.

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