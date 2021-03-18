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HaberlerGündem HaberleriEsenyurt'ta polis baskını! 2 uzun namlulu silah ele geçirildi
GeriGündem Esenyurt'ta polis baskını! 2 uzun namlulu silah ele geçirildi
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Gündem
Veysel TİMDU / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 18.03.2021 - 10:53 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta polis baskını! 2 uzun namlulu silah ele geçirildi

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Esenyurt'ta, bir adreste ruhsatsız uzun namlulu silah saklandığı bilgisine ulaşan polis ekipleri baskın yaptı. Yapılan baskında iki adet uzun namlulu otomatik tüfek ele geçirildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adreste uzun namlulu silahlar olduğu bilgisine ulaştı. Bilgileri değerlendiren polis ekipleri, adresi takibe aldı. Yapılan takipler sonucunda silahların yerini belirleyen ekipler, eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda, yatağın altında 2 adet uzun namlulu otomatik tüfek ele geçirildi. Ev sahibi İ.D. gözaltına alınırken, silahlara polis ekiplerince el konuldu.

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