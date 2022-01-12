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Esenyurt'ta plakasında 'mutluyuz' yazan otomobille geldi, dehşeti yaşattı

#Saldırı#Esenyurt#Otomobil
Esenyurtta plakasında mutluyuz yazan otomobille geldi, dehşeti yaşattı

Esenyurt'ta plakasında "Mutluyuz" yazan otomobilli saldırgan, sokakta yürüyen Azerbaycan uyruklu kişiyi tabancayla bacağından yaraladı. Hırsını alamayan saldırgan otomobille tekrar sokağa dönüp, ateş etmeye başladığı anda tabancası tutukluluk yaptı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 15.45 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu bir kişi sokakta yürüdüğü sırada, plakası "Mutluyuz" yazısı ile kapatılmış bir otomobil yanına yaklaştı. Aracın içindeki kişi elindeki tabancayla, sokakta oyun oynayan çocuklara rağmen yürüyen kişiye ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan mermiler Azerbaycan uyruklu kişiyi, bacağından yaralarken, saldırgan olay yerinden otomobille ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurtta plakasında mutluyuz yazan otomobille geldi, dehşeti yaşattı

HIRSINI ALAMAYIP TEKRAR GELDİ

Hırsını alamayan saldırganlar sokağa tekrar aynı otomobille geldi. Bacağından yaralı olan adama tekrar aracın içinden tabancayla etmeye başlayan saldırgana, bu sefer silahı engel oldu. Yerde yuvarlanarak kaçmaya çalışan yaralı, silahın tutukluluk yapmasından faydalanarak uzaklaştı. Saldırganlar ise geldikleri otomobille kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise güvenlik kamerası ve olay yeri incelemesinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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KORKU DOLU ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşananlar ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere saldırganın otomobille geldiği, tabancayla ateş ettiği, daha sonra tekrar gelip yaralıya yeniden tabancayla saldırıp, kaçtığı anlar yansıdı.

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#Saldırı#Esenyurt#Otomobil

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