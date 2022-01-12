Esenyurt'ta plakasında 'mutluyuz' yazan otomobille geldi, dehşeti yaşattı

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Olay, dün saat 15.45 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu bir kişi sokakta yürüdüğü sırada, plakası "Mutluyuz" yazısı ile kapatılmış bir otomobil yanına yaklaştı. Aracın içindeki kişi elindeki tabancayla, sokakta oyun oynayan çocuklara rağmen yürüyen kişiye ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan mermiler Azerbaycan uyruklu kişiyi, bacağından yaralarken, saldırgan olay yerinden otomobille ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HIRSINI ALAMAYIP TEKRAR GELDİ



Hırsını alamayan saldırganlar sokağa tekrar aynı otomobille geldi. Bacağından yaralı olan adama tekrar aracın içinden tabancayla etmeye başlayan saldırgana, bu sefer silahı engel oldu. Yerde yuvarlanarak kaçmaya çalışan yaralı, silahın tutukluluk yapmasından faydalanarak uzaklaştı. Saldırganlar ise geldikleri otomobille kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise güvenlik kamerası ve olay yeri incelemesinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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KORKU DOLU ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA



Yaşananlar ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere saldırganın otomobille geldiği, tabancayla ateş ettiği, daha sonra tekrar gelip yaralıya yeniden tabancayla saldırıp, kaçtığı anlar yansıdı.