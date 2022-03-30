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Esenyurt'ta Pinhani konseri sırasında ortalık karıştı! Yumruk ve tekmeler havada uçuştu

#Esenyurt#Konser#Kavga

Esenyurt'ta İBB'nin düzenlediği Pinhani müzik grubunun sahne aldığı konser sırasında iki grup arasında kavgası çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, 27 Mart Pazar günü Esenyurt'ta meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Kültür AŞ'nin düzenlediği 'İstanbul Kavuştayı' etkinlik serisi kapsamında Pinhani grubu, Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi.

Esenyurtta Pinhani konseri sırasında ortalık karıştı Yumruk ve tekmeler havada uçuştu

Konser için meydanı dolduran kalabalık içindeki iki grup, iddiaya göre laf atma sebebiyle birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içinde tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

Esenyurtta Pinhani konseri sırasında ortalık karıştı Yumruk ve tekmeler havada uçuştu

Daha sonra kavga eden gruplar koşarak meydandan uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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#Esenyurt#Konser#Kavga

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