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Esenyurt'ta 'pes' dedirten görüntüler! Önce yumurtalı unlu eğlence yaptılar, daha sonra yolu trafiğe kapattılar

#İstanbul#Esenyurt#Maganda
Esenyurtta pes dedirten görüntüler Önce yumurtalı unlu eğlence yaptılar, daha sonra yolu trafiğe kapattılar

İstanbul Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde gerçekleşen asker eğlencesinde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Asker adayına önce unlu-yumurtalı uğurlama yapan arkadaşları daha sonra meşaleler ile yolu kapatarak tepki çekti.

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Dün akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde bir gencin askerlik eğlencesi için toplanan kalabalık ortalığı birbirine kattı. Asker adayını, un ve yumurtaya bulayan gençler daha sonra halay çekerek eğlenmeye başladı. Bu sırada Afrikalı bir komşularını halay başı yapan grup ile davulcu arasında renkli görüntüler oluştu.

Esenyurtta pes dedirten görüntüler Önce yumurtalı unlu eğlence yaptılar, daha sonra yolu trafiğe kapattılar

Mahalle arasındaki kutlamanın bitmesiyle otomobillerine atlayan gençler, camlardan sarkarak meşaleli konvoy oluşturdu. Trafiği tehlikeye atan ekip, daha sonra yolu da kapatarak asker adayını omuzlara aldı.

Esenyurtta pes dedirten görüntüler Önce yumurtalı unlu eğlence yaptılar, daha sonra yolu trafiğe kapattılar

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Yaşanılan olayları ise cep telefonu kamerasına kaydeden grup daha sonra olaysız bir biçimde dağıldı.

Esenyurtta pes dedirten görüntüler Önce yumurtalı unlu eğlence yaptılar, daha sonra yolu trafiğe kapattılar

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#İstanbul#Esenyurt#Maganda

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