Esenyurt'ta 'pes' dedirten görüntüler! Önce yumurtalı unlu eğlence yaptılar, daha sonra yolu trafiğe kapattılar

Haberin Devamı

Dün akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde bir gencin askerlik eğlencesi için toplanan kalabalık ortalığı birbirine kattı. Asker adayını, un ve yumurtaya bulayan gençler daha sonra halay çekerek eğlenmeye başladı. Bu sırada Afrikalı bir komşularını halay başı yapan grup ile davulcu arasında renkli görüntüler oluştu.

Mahalle arasındaki kutlamanın bitmesiyle otomobillerine atlayan gençler, camlardan sarkarak meşaleli konvoy oluşturdu. Trafiği tehlikeye atan ekip, daha sonra yolu da kapatarak asker adayını omuzlara aldı.

Haberin Devamı

Yaşanılan olayları ise cep telefonu kamerasına kaydeden grup daha sonra olaysız bir biçimde dağıldı.