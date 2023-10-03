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Esenyurt'ta 'pes' dedirten anlar! Pos makinesi ile bahşiş aldı: 'Onaylasın öyle git ağabey'

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#Esenyurt#Düğün#Bahşiş
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 11:32

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gelin arabasının önünü kesen çocuk nakit parası olmayan damattan pos makinesi ile bahşiş aldı. O anlar kameraya yansırken çocuğun, 'Onaylasın öyle git ağabey' dediği görüntülendi.

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Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir markette çırak olarak çalışan çocuk, dükkana gelen müşterinin damat olduğunu öğrenince kendisinden bahşiş vermesini istedi. Ancak damat yanında nakit para olmadığını söyleyerek marketten ayrıldı ve gelin arabasına binerek hareket etti. Bunun üzerine çalıştığı iş yerindeki pos makinesini alan çocuk, gelin arabasının önünü keserek aracın hareket etmesine izin vermedi.

Esenyurtta pes dedirten anlar Pos makinesi ile bahşiş aldı: Onaylasın öyle git ağabey

Pos makinesini uzatan çocuk, damattan 30 TL bahşiş istediğini belirterek kredi kartını okutmasını istedi. Kredi kartını okutan damat işlerinin olduğunu ve geç kaldığını belirterek gitmek isteyince çırak ise pos makinesinin onay vermesini ve öyle gitmesini söyledi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Esenyurt#Düğün#Bahşiş

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