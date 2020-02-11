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Ersan SAN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 11.02.2020 - 14:44,Son Güncelleme:/

Esenyurt'ta pencereden düşen kadın öldü

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Esenyurt'ta pencereden düşen kadın öldü

ESENYURT'ta 4 katlı apartmanın 4. katından düşen 55 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay sabah saat 08.45 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1968. Sokaktaki 4 katlı apartmanın 4. katında oturan 55 yaşındaki Şaheste Baysal iddiaya göre havalandırmak için pencereyi açmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek, aşağıya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Baysal ambulansla çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Şaheste Baysal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın meydana geldiği yere şerit çekerek incelemede bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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