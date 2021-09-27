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Esenyurt'ta pastanede silahlı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı

#Stanbul#Esenyurt#Pastane
Esenyurtta pastanede silahlı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul Esenyurt'ta kahvaltı yapmak için bir pastaneye gelen 5 arkadaş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurtta silahlı kavga kameradaEsenyurtta silahlı kavga kamerada
Esenyurtta silahlı kavga kamerada

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Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL (DHA) - Olay, Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Ufuk Caddesi'nde bulunan bir pastanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, pastaneye gelen 5 arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Bağrışmaların ardından bir kişi, belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı. Mermiler 3 kişiyi yaralarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırgan taksiyle olay yerinden kaçarken, yaralanan 3 kişiden 1'i olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Silahlı saldırganın arkadaşlarına dehşeti yaşattığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere, 3 kişinin yaralandığı, silahlı saldırganın kaçtığı anlar yansıdı.

Esenyurtta pastanede silahlı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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"SİLAH SESLERİNİ DUYDUK"

Olayı gören bir vatandaş, "Silah seslerini duyduk. Apar topar çıktık, 2 kişinin yattığını gördük. 1 kişiyi de götürdüler. Bir kişi ölmüş." dedi.

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#Stanbul#Esenyurt#Pastane