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Esenyurt’ta pasta kesti, halay çekti.... 15 yaşındaki kızın düğününe polis baskını

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#Esenyurt#Polis#Düğün
Esenyurt’ta pasta kesti, halay çekti.... 15 yaşındaki kızın düğününe polis baskını
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2022 17:17

Esenyurt'ta 15 yaşındaki kızın evlendiği ihbarı üzerine harekete geçen polis, düğüne baskın düzenledi. Düğün sahipleri ile polis arasında arbede yaşanırken, damat ve yaşı küçük gelin ifadelerinin alınması için karakola götürüldü.

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Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde yaşandı. 15 yaşındaki H.Ç. isimli kız ile H.G.'nin düğün töreni, mahallede bulunan bir düğün salonunda yapıldı. Telli duvaklı bir şekilde düğün salona gelen yaşı küçük gelin, damatla birlikte pasta kesti, halay çekti.

İhbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğün salonuna geldi. Gelin ve damadın kimliklerine bakan ekipler, kızın 15 yaşında olduğu tespit etti. Gelin ve damat, aile üyeleri ile birlikte karakola götürülmek istendi. Ancak tarafların aileleri polise saldırdı.

Esenyurt’ta pasta kesti, halay çekti.... 15 yaşındaki kızın düğününe polis baskını

Arbede yaşanırken, kalabalık güçlükle sakinleştirildi. Polisler aileden bazı kişileri gözaltına aldı. Gelin ve damat ise ifadelerin alınması için karakola götürüldü.

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Esenyurt’ta pasta kesti, halay çekti.... 15 yaşındaki kızın düğününe polis baskını

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#Esenyurt#Polis#Düğün

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