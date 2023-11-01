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Esenyurt'ta otobüs şoförü ile yolcu tartışması kamerada

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#İstanbul#Esenyurt#Polis
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 11:36

Esenyurt’ta otobüs şoförü durakta bekleyen öğrencileri almayıp yoluna devam edince yolculardan biri tepki gösterdi. Kadın yolcu ile tartışan sürücü, “Gitmiyorum” diyerek yolcuları indirdi. Yaşanan diyalog ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 429A hattı otobüsünün şoförü durakta bekleyen öğrencileri almadan yoluna devam etti. Otobüste bulunan kadın yolcu duruma tepki gösterirken şoför ile yolcu arasında tartışma çıktı. Yolcu, şoförü şikayet edeceğini söylerken sürücü, “Gitmeyeceğim” diyerek yolcuları araçtan indirdi. Otobüs şoförünün yoluna devam etmesiyle olay son bulurken yaşanan diyalog ise otobüsteki başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla götürülendi.

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#İstanbul#Esenyurt#Polis

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