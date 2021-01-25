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GeriGündem Esenyurt'ta otelin 8'inci katından atlayarak hayatını kaybetti! Yeni detaylar: İfadeleri ortaya çıktı
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Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ-Ozan URAL-Buğra AKAY/İSTANBUL,(DHA)-İHA
Haber Giriş: 25.01.2021 - 14:21 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta otelin 8'inci katından atlayarak hayatını kaybetti! Yeni detaylar: İfadeleri ortaya çıktı

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Esenyurt'ta otelin 8'inci katından atlayarak hayatını kaybetti! Yeni detaylar: İfadeleri ortaya çıktı
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İstanbul Esenyurt'ta otelin 8'inci katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Zerda C. ile ilgili flaş detaylar ortaya çıktı. Genç kızın daha önce cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek polise şikayette bulunduğu öğrenildi. Genç kızın ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 1 kız, 3 erkek toplam 4 kişi emniyetteki ifadelerinde, Zerda C.'nin koşarak atladığını psikolojik sorunları olduğunu ileri sürdü.

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  • İstanbul Esenyurtta korkunç olay Genç kız otelin 8inci katından düştü
  • İstanbul Esenyurtta korkunç olay Genç kız otelin 8inci katından düştü
  • İstanbul Esenyurtta korkunç olay Genç kız otelin 8inci katından düştü
  • İstanbul Esenyurtta korkunç olay Genç kız otelin 8inci katından düştü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Esenyurt İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan 11 katlı bir otelde saat 04.00 sıralarında 17 yaşındaki Zerda C., 5 kişi kaldıkları otelin 8. katındaki odanın balkonundan henüz belirlenemeyen bir sebeple düşmüştü. Hayatını kaybeden kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmıştı.

CİNSEL SALDIRI İDDİASIYLA POLİSE ŞİKAYETTE BULUNMUŞ

Olayla ilgili olarak polisin geniş çaplı soruşturması sürerken, Zerda C.'nin daha önceden cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek polise şikayette bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Zerda C.'nin hırsızlık suçundan poliste kaydı olduğu da öğrenildi.

Esenyurt’ta 17 yaşındaki Zerda C.'nin otelin 8’nci katından düşerek ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 1 kız, 3 erkek toplam 4 kişi emniyetteki ifadelerinde, Zerda C.'nin koşarak atladığını psikolojik sorunları olduğunu ileri sürdü.

İstanbul Esenyurtta korkunç olay Genç kız otelin 8inci katından düştü
İstanbul Esenyurt'ta korkunç olay! Genç kız otelin 8'inci katından düştü


Esenyurt’ta sabaha karşı 17 genç kızın 11 katlı bir otelin 8’nci katında düşmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Zerda C.'nin yaşı 18’den küçük olduğu halde otele sahte kimlikle giriş yaptığı iddia edildi. Zerda C.'nin yanında bulunan biri kız kuzeni, 3 erkek toplam 4 kişinin ise emniyetteki ifadeleri devam ediyor.


KENDİ ATLADI İDDİASI


Şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerinde alkol alıp eğlendikleri ve Zerda C.'nin bir süre sonra koşarak balkondan atladığını söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler ifadelerinde Zerda C.'nin psikolojik problemleri olduğunu da belirtti.

Esenyurt'ta genç kız otelin 8'inci katından düştü
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