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Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2020 - 10:03,Son Güncelleme:/

Esenyurt'ta ortalık karıştı! Taksiciler birbirine girdi

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İstanbul, Esenyurt'ta taksi durağının sahipleriyle başka bir taksi durağının şoförleri arasında kavga çıktı, 5 kişi yaralandı.

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  • Esenyurt’ta taksiciler birbirine girdi, ortalık karıştı
  • Esenyurt’ta taksiciler birbirine girdi, ortalık karıştı
  • Esenyurt’ta taksiciler birbirine girdi, ortalık karıştı
  • Esenyurt’ta taksiciler birbirine girdi, ortalık karıştı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Esenyurt'ta sabah saat 05.00 sıralarında, Adile Naşit Bulvarı'nda bulunan taksi durağının sahipleriyle başka bir taksi durağının şoförleri arasında iddiaya göre taksi durağını devralma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Silahların da ateşlendiği kavgada  2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hastanesi önünde saat 08.00 sıralarında toplanan iki grup arasında, tekrar kavga çıktı.

Hastanenin önünde yaşanan bıçaklı ve sopalı kavgada da 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 5 yaralının da hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polisler hastane çevresinde güvenlik önlemi alırken olayla ilgili,her iki taraftan da gözaltına alınanlar oldu. Gözaltına alınanlar karakola götürüldü.

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