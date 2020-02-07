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Haber Giriş: 07.02.2020 - 09:18,Son Güncelleme:/

Esenyurt'ta ortalık karıştı

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Esenyurt'ta ortalık karıştı

İstanbul Esenyurt’ta alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga kameralara yansıdı. Tekme tokat kavga eden şahsılardan birinin olay yerinden uzaklaşan şahsa, tahta süpürge sapıyla saldırması görüntülere yansıdı.

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Esenyurt’ta yaşandı. İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden aralarında problem olduğu öğrenilen iki kişi, konuşmak için bir araya geldi. Bir süre tartışan iki kişi daha sonra tekme tokat kavgaya tutuştu. Taraflardan birisi vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı. Karşılıklı bağrışmalar devam edince taraflardan birisi tahta süpürge sapıyla saldırmaya devam etti. Yaşanan olay sonrası polise haber verildi.

TAHTA SÜPÜRGE SAPIYLA KAVGA KAMERADA

Yaşanan kavga anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, tarafların ilk önce konuştukları görülüyor. Görüntülerin devamında ise tekme tokat başlayan kavgada taraflardan birisinin tahta süpürge sapı alarak saldırması kameralara yansıyor.

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