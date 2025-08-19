×
Esenyurt'ta operasyon: 207 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 07:45

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul’un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda; 207 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ile 98 kg kimyasal madde ele geçirdik! Operasyonda 2 şüpheliyi yakaladık" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’un Esenyurt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda; 207 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ile 98 kg kimyasal madde ele geçirdik! Operasyonda 2 şüpheliyi yakaladık.

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum.

Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir"

