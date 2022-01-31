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Esenyurt'ta önce tabancayla yaraladı sonra cep telefonuyla kayda aldı

#İSTANBUL#Esenyurt#Polis
Esenyurtta önce tabancayla yaraladı sonra cep telefonuyla kayda aldı

ESENYURT'ta, bir kişi sokak ortasında tabancayla bacağından yaraladığı kişiyi daha sonra cep telefonu ile kayda aldı. Yaşananlar ise başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 15.30 sıralarında Örnek Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K. sokakta yürüdüğü sırada tanımadığını iddia ettiği iki kişi ile tartışmaya başladı. Tartıştığı kişilerden biri belinden çıkardığı tabanca ile G.K.'ya bir el ateş etti. Bacağından yaralanan adam yere düşerken, silahlı saldırgan yürürken G.K.'yı cep telefonu ile kayda alıp olay yerinden yürüyerek ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenyurtta önce tabancayla yaraladı sonra cep telefonuyla kayda aldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. G.K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise yaptıkları çalışmanın ardından saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise sokaktaki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#İSTANBUL#Esenyurt#Polis

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