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Esenyurt’ta neler oluyor

#Esenyurt#Şüpheli Ölüm#Balkonda Düşme
Esenyurt’ta neler oluyor

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde iki günde, iki kadın balkon ve pencereden düşerek yaşamlarını yitirdi. Şüpheli olarak görülen iki olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

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İstanbul Esenyurt’a bağlı İnönü Mahallesi’nde 25 Haziran gecesi, Leyla Aksu (25), yalnız yaşadığı apartmanın 4’üncü katındaki dairesinin balkonundan düştü. Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Aksu’nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Sokak sakini Mehmet Garip, “Önce ‘Yapma’ diye bir ses duyduk, sonra sokağa indik ve kızı yere düşmüş halde gördük. O anda son nefesini verdi. Bazı görgü tanıkları bir kişinin hızla evden çıkıp gittiğini söylüyor ama kesin olan bir şey yok henüz” diye konuştu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İkinci ölüm olayı ise önceki gece Zafer Mahallesi'nde lüks bir rezidansta meydana geldi. Nefise M. isimli kadın, rezidansın 7’nci katındaki dairesinin penceresinden düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nefise M. kurtarılamadı. Nefise M.’nin pencereden sarkıp atladığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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