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Ersan SAN /İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 15.03.2021 - 12:56 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta nalbura ait depoda yangın

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Esenyurt'ta nalbura ait depoda yangın

Esenyurt'ta nalbura ait depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

Esenyurt, Güzelyurt Mahallesi 2134 Sokak'taki nalbura ait depoda saat 11.20 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İnşaat dış cephe malzemelerinin bulunduğu depodaki yangın kısa sürede büyüdü ve etrafı dumanlar sardı. Yangın, itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, depoda hasar oluştu.

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