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Veysel TİMDU / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 10.11.2020 - 16:42 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta motosikletlilere yönelik denetim yapıldı

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Esenyurt'ta motosikletlilere yönelik denetim yapıldı
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ESENYURT'ta motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde toplam 60 bin lira para cezası kesildi.

Esenyurtta motosikletlilere yönelik denetim yapıldı
Esenyurt'ta, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus polis ekipleri, Bağlarçeşme Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, şüpheli görülen motosiklet sürücüleri durduruldu. Motosikletlerin plaka, sürücülerinde de Genel Bilgi Taraması(GBT) yapıldı.

Denetimlerde, çalıntı olduğu belirlenen motosiklet ile sürücülerinin ehliyetsiz olduğu belirlenen motosikletler çekiciyle yediemin otoparkına götürdü. Motosiklet sürücülerine toplamda 60 bin lira para cezası kesildi.

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