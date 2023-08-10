Esenyurt'ta motosikletli dehşeti! Silahla ateş edip kaçma anları kamerada

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Olay, Piri Reis Mahallesi 2064. sokakta sabaha karşı 04.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki şüpheli sitedeki dükkanların önünde bir süre oyalandı. Şüpheliler daha sonra yanlarında getirdikleri silahla dükkanlara ateş etmeye başladı.

Ateş açılan dükkanların duvarlarına 4 kurşun isabet etti. Şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, motosikletli iki şüphelinin dükkanlara ateş ettiği anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.