MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEsenyurt'ta mobilya atölyesinde yangın
GeriGündem Esenyurt'ta mobilya atölyesinde yangın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 01.11.2020 - 09:28 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta mobilya atölyesinde yangın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esenyurt'ta mobilya atölyesinde yangın
Abone Olgoogle-news

İstanbul Esenyurt'ta bulunan tek katlı bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi, 860 Sokak'ta bulunan tek katlı mobilya atölyesinde saat 07.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, atölyede hasar oluştu.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle