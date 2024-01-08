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Esenyurt'ta minibüste şoke eden anlar: Anne ve çocuğu yere düştü

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#İstanbul#Esenyurt#Minibüs
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 11:03

İstanbul Esenyurt'ta çocukları ile minibüse binen yabancı uyruklu kadın, bir süre sonra yanlış araca bindiğini fark ederek inmek istedi. Minibüs şoförü ise ücreti isteyerek aracın kapısını kapattı. Sürücü bir anda hızlanınca kadın ve çocuğu araç içinde yere düştü.

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Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu kadın çocukları ile minibüse binip Esenyurt Dereyolu mevkiinde ineceğini söyledi. Sürücü o yolcuyu aracına aldı. Bir süre sonra yolcunun minibüsün Dereyolu'ndan geçmediğini anlamasıyla kadın çocuklarıyla inmek istedi. Minibüs sürücüsü ise ücretini isteyip kapıyı kapattı.

ANNE VE ÇOCUĞU YERE DÜŞTÜ

Kadın araca vurmaya başlarken şoförün bir anda hızlanmasıyla kadın ve çocuğu yere düştü. Yere düşen kadın bağırmaya başlarken duruma diğer yolcularda tepki gösterdi. Sürücü ile kadın arasında tartışma çıkarken şoför, kadını indirmeyeceğini ve son durağa kadar götüreceğini söyledi.

Yaşanan o anlar ise başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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#İstanbul#Esenyurt#Minibüs

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