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Veysel TİMDU/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 19.08.2020 - 09:51,Son Güncelleme:

Esenyurt’ta midyecilerin tezgah kavgası: Gözaltılar var

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Esenyurt’ta midyecilerin tezgah kavgası: Gözaltılar var
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İstanbul Esenyurt'ta seyyar midyecilerin tezgah yeri kavgasına polis müdahale etti, 6 kişi gözaltına alındı.

Bağlarçeşme Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı’nda seyyar midye satıcıları tezgah yeri konusunda birbirleri ile kavga etmeye başladı. Tekme- tokatlı kavga kısa sürede büyüdü.

Yapılan ihbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. İki grup arasındaki çıkan kavganın büyümesi üzerine polis, havaya ateş ederek kavgayı durdurdu.

Ekipler bir gruptan 5, diğer gruptan da 1 kişiyi gözaltına aldı. Hafif yaralanın bu kişiler, Esenyurt Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahale ardından verilen ‘Darp- cebir raporu’ ile birlikte Esenyurt Polis Merkezi’ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

Esenyurt’ta midyecilerin tezgah kavgası: Gözaltılar var

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