Esenyurt'ta metrobüs kazası: 7 yolcu yaralandı

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Kaza saat 15.00 sıralarında Haramidere Sanayi metrobüs durağında meydana geldi. Beylikdüzü istikametinde giden 34 TN 2891 plakalı metrobüsün iddiaya göre frenleri tutmayınca önündeki başka bir metrobüse çarptı. Kazada 7 yolcu hafif şekilde yaralanırken metrobüste hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolculardan bazıları metrobüs üst geçidinden yürüyerek D-100 yanyolda bekleyen ambulanslara bindirildi ve çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan metrobüs, güvenli bölgeye çekildi. Polis ve itfaiye ekipleri kaza sonrası metrobüs durağında incelemelerde bulundu.