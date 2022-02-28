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Esenyurt'ta metrobüs kazası: 7 yolcu yaralandı

#İstanbul#Esenyurt#Metrobüs
Esenyurtta metrobüs kazası: 7 yolcu yaralandı

İstanbul Esenyurt'ta Haramidere Sanayi metrobüs durağında frenleri tutmayan metrobüs, önündeki metrobüse çarptı. Kazada 7 yolcu hafif şekilde yaralandı.

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Kaza saat 15.00 sıralarında Haramidere Sanayi metrobüs durağında meydana geldi. Beylikdüzü istikametinde giden 34 TN 2891 plakalı metrobüsün iddiaya göre frenleri tutmayınca önündeki başka bir metrobüse çarptı. Kazada 7 yolcu hafif şekilde yaralanırken metrobüste hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolculardan bazıları metrobüs üst geçidinden yürüyerek D-100 yanyolda bekleyen ambulanslara bindirildi ve çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan metrobüs, güvenli bölgeye çekildi. Polis ve itfaiye ekipleri kaza sonrası metrobüs durağında incelemelerde bulundu. 

Esenyurtta metrobüs kazası: 7 yolcu yaralandı

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#İstanbul#Esenyurt#Metrobüs

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