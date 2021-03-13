Esenyurt'ta medikal ürün üreten atölyede korkutan yangın!

Esenyurt, Atatürk Mahallesi'nde medikal ürün üretilen 3 katlı binanın 2'nci katındaki atölyede saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Fabrikadaki işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada işçiler dışarı çıktı. Olay yerine itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, atölyede hasar oluştu.

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