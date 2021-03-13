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Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 13.03.2021 - 16:58 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta medikal ürün üreten atölyede korkutan yangın!

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Esenyurt'ta medikal ürün üreten atölyede korkutan yangın!

Esenyurt'ta, medikal ürün üretilen yapılan 3 katlı binanın 2'nci katındaki atölyede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü.

Esenyurt, Atatürk Mahallesi'nde medikal ürün üretilen 3 katlı binanın 2'nci katındaki atölyede saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fabrikadaki işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada işçiler dışarı çıktı. Olay yerine itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, atölyede hasar oluştu.

Esenyurtta medikal ürün üreten atölyede korkutan yangın

Esenyurtta medikal ürün üreten atölyede korkutan yangın

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