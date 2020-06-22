Esenyurt'ta maske denetimi, 23 kişiye ceza yazıldı

Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek amacıyla İstanbul'da 17 Haziran'dan itibaren maske takma zorunluluğu getirildi. Bu tedbirler kapsamında polis ekipleri tarafından İstanbul'da maske denetimleri yapılmaya başladı. Esenyurt Meydanı'nda maske uygulaması yapan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tüm uyarılara rağmen maske takmayan vatandaşlara ceza yazıldı. Meydanda denetim yapan ekipler maskesiz olan ve maskeyi farklı şekillerde takanları tespit ederek Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hakkında bilgilendirme yaptı. Toplu alanlarda kurallara uymayan ve maske takmayan 23 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde 900 TL'lik para cezası kesildi. Yapılan denetimlerde bazı vatandaşlar maskeyi çantasında taşırken bazıları cebinden bazıları da cüzdanından çıkarıp taktı. Bisikletiyle meydanda bulunan bir genç ise maske kuralından haberinin olmadığını söyledi.