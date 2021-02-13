MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEsenyurt'ta masaj salonuna baskın! Koronavirüse rağmen...
GeriGündem Esenyurt'ta masaj salonuna baskın! Koronavirüse rağmen...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Veysel TİMDU - Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA) -
Haber Giriş: 13.02.2021 - 10:06 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta masaj salonuna baskın! Koronavirüse rağmen...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

İstanbul Esenyurt'ta koronavirüse karşı alınan önlemlere rağmen açık olduğu öğrenilen masaj salonuna baskın yapıldı. Polis ekiplerinin baskını sırasında masaj salonundaki yabancı uyruklu bir çalışan kapının arkasında saklanırken yakalandı.

14
  • Esenyurtta masaj salonuna baskın Koronavirüse rağmen...
  • Esenyurtta masaj salonuna baskın Koronavirüse rağmen...
  • Esenyurtta masaj salonuna baskın Koronavirüse rağmen...
  • Esenyurtta masaj salonuna baskın Koronavirüse rağmen...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere rağmen Ardıçlı Mahallesi'nin Villalar mevkiinde bulunan bir masaj salonunun açık olduğu bilgisine ulaşan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Özel odalarda müşterilere, yabancı uyruklu kadınlar tarafından masaj yapıldığı anlarda, polis ekipleri baskın düzenledi. İşletmenin, tedbirler kapsamında kapalı olması gereken tüm bölümlerinin faaliyette olduğu tespit edildi. İş yerinde bulunan kişilere toplam 30 bin lira ceza kesilirken, adli işlem başlatıldı.

Masaj salonunda çalışan yabancı uyruklular ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne götürüldü. Masaj salonu, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Esenyurtta masaj salonuna baskın Koronavirüse rağmen...

KAPININ ARKASINDA YAKALANDI

Baskın anında ise yabancı uyruklu bir kadın çalışanın, masaj odalarından birinin kapısının arkasına saklandığı anlar ise kameraya yansıdı. Polis ekiplerinin kapının arkasında yakaladığı kadın saklandığı yerden çıkarılarak, diğer müşterilerin yanına götürüldü.

Kısıtlama olmasına rağmen akın ettiler Ceza yağdı
Kısıtlama olmasına rağmen akın ettiler! Ceza yağdı
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle