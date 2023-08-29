Esenyurt'ta mahalleliyi isyan ettiren fabrika dumanÄ±... 'SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan endiÅŸe duyuyoruz'

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Esenyurt KÄ±raÃ§'ta bulunan 3 tekstil fabrikasÄ±nÄ±n iddiaya gÃ¶re, Ã¶zellikle akÅŸam saatlerinde Ã§evreye saldÄ±ÄŸÄ± yoÄŸun dumanlar mahalle sakinlerini isyan ettirdi. SaÄŸlÄ±klarÄ±ndan endiÅŸe eden vatandaÅŸlar havaya salÄ±nan yoÄŸun dumanÄ±n Ã§ok kÃ¶tÃ¼ koktuÄŸunu, gÃ¶zlerini, boÄŸazlarÄ±nÄ± yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gÃ¶z gÃ¶zÃ¼ gÃ¶rmediÄŸini ifade etti. FabrikanÄ±n yanÄ±ndaki Ã§ocuk parkÄ± ise dikkat Ã§ekti. Aileler Ã§ocuklarÄ±yla birlikte parkta rahatÃ§a vakit geÃ§iremediklerini belirtti.

"YETKÄ°LÄ°LER GELDÄ°ÄžÄ°NDE FÄ°LTRELERÄ° TAKIYORLAR"

BirÃ§ok yere baÅŸvurduklarÄ±nÄ± ancak bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Esenyurt Osmangazi Mahallesi MuhtarÄ± Mustafa Aslan, "Ben yetkililer denetim iÃ§in geldiklerinde filtreyi taktÄ±klarÄ±nÄ±, gittiklerinde ise Ã§Ä±karttÄ±klarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.

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Duman'Ä±n halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na zarar vermediÄŸini sÃ¶ylÃ¼yorlar. VatandaÅŸÄ±n dumandan gÃ¶zleri yaÅŸarÄ±yor, nasÄ±l halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na zarar vermez. Bu dumana nasÄ±l temiz deniliyor anlamÄ±ÅŸ deÄŸilim. Mahallenin Ã¼stÃ¼nÃ¼ acÄ± bir duman sarÄ±yor" dedi.

"ZEHÄ°R EVLERÄ°MÄ°ZÄ°N Ä°Ã‡Ä°NE GÄ°RÄ°YOR"

Mahalle sakinlerinden SerengÃ¼l Åžener, "Resmen zehir soluyoruz. Evlerimizin pencerelerini aÃ§amÄ±yoruz. Bu yaz evlerimizde sÄ±caktan boÄŸulduk. Bu parkÄ± biraz nefes alalÄ±m diye yapmÄ±ÅŸlar ama geldiÄŸimiz gibi eve koÅŸa koÅŸa geri dÃ¶nÃ¼yoruz. Dumandan boÄŸazlarÄ±mÄ±z yanÄ±yor. Ben KOAH hastasÄ±yÄ±m, nefes alamÄ±yorum. Yeter artÄ±k buna bir Ã§are bulsunlar. Ã‡oluk Ã§ocuk zehirleniyor. DumanÄ±n aÅŸÄ±rÄ± derecede kÃ¶tÃ¼ kokusu var. Zehir evlerimizin iÃ§ine giriyor" diye konuÅŸtu.

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"30 YILDIR FABRÄ°KALARLA KOMÅžUYUM ASTIM HASTASI OLDUM"

AstÄ±m hastasÄ± olduÄŸunu ve 30 yÄ±ldÄ±r fabrikalarla komÅŸu olduÄŸu sÃ¶yleyen Meryem AydÄ±n, "Nefesim aÃ§Ä±lsÄ±n diye dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kÄ±p yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapmak istiyorum ama yapamÄ±yorum. Dumandan dolayÄ± hemen tÄ±kanÄ±yorum. Ben dumandan dolayÄ± astÄ±m hastasÄ± oldum. Sesimin halini duyuyorsunuz, biraz daha konuÅŸursam sesim tamamen kesiliyor. Duman zehirledi bizi. 30 senedir bu duman problemi var" dedi.

Ã‡ocuklarÄ±yla parkta vakit geÃ§iremediÄŸini belirten Elif TunalÄ± ise, "Kokudan ne yatabiliyoruz, ne de kalkÄ±p oturabiliyoruz. Parka gelip oturup Ã§ocuklarÄ±mla vakit geÃ§iremiyorum. Zaten gÃ¶z gÃ¶zÃ¼ gÃ¶rmÃ¼yor. Hep kokudan hem de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼den Ã§ok rahatsÄ±z oluyoruz. En azÄ±ndan evimizin penceresini aÃ§Ä±p dÄ±ÅŸarÄ± bakabilelim istiyoruz" ifadelerini kullandÄ±.

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"KENDÄ°MÄ°ZÄ° KÄ°MYA SAVAÅžINDAYMIÅžIZ GÄ°BÄ° HÄ°SSEDÄ°YORUM"

mahalle sakini RÄ±dvan ZakiroÄŸlu, "Bence mesai saati bittikten sonra Ã¶zellikle akÅŸam saatlerinde bu dumanÄ± havaya salÄ±yorlar. Kendimizi kimya savaÅŸÄ±ndaymÄ±ÅŸÄ±z gibi hissediyorum. Halka gaz maskesi daÄŸÄ±tsÄ±nlar rahatÃ§a o ÅŸekilde nefes alabilelim. Bu zehir gÃ¶zlerimizi yakarken nefes aldÄ±kÃ§a da ciÄŸerlerimize doluyor ve gÄ±rtlaÄŸÄ±mÄ±zdan aÅŸaÄŸÄ±sÄ±nÄ± yakÄ±yor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Ä°DDÄ°ALARI REDDETTÄ°LER

Her iki tekstil fabrikasÄ±nÄ±n yetkilileri de dumanÄ±n kendilerinden deÄŸil diÄŸer fabrikalardan salÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek iddialarÄ± kabul etmedi. Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan onaylarÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen fabrika yetkilileri, ÅŸikayetler Ã¼zerine daha Ã¶nce de Ã¶lÃ§Ã¼mler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. AyrÄ±ca vatandaÅŸlarÄ±n iddia ettiÄŸi gibi denetim yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda filtrelerin takÄ±lÄ±p daha sonra Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±n teknik olarak mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Bir diÄŸer tekstil fabrikasÄ± ise iddialara cevap vermedi.

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"BÄ°RKAÃ‡ DEFA Ä°ÅžLETME SÃœREÃ‡LERÄ° DURDURULDU"

Ã–te yandan Esenyurt Belediyesi konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, fabrikalarda su buharÄ± aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± emisyon Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n olduÄŸu belirtildi. AyrÄ±ca, "Ã–lÃ§Ã¼m ÅŸartlarÄ± saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nda bacaya baÄŸlÄ± hattÄ±n durdurulacaÄŸÄ± yazÄ±lÄ± veya sÃ¶zlÃ¼ olarak iÅŸletmelere iletilmiÅŸti. Bu kapsamda daha Ã¶nce birkaÃ§ defa iÅŸletme sÃ¼reÃ§lerinin durdurulmasÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.

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