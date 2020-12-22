Esenyurt’ta lüks rezidansta korkutan yangın

Yangın, dün akşam saat 22:00 sıralarında Esenyurt Koza Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 40 katlı bir rezidansın 22. Katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri lüks rezidanstaki yangına müdahale etti.

ALEVLER CEP TELEFONU KAMERASINDA

Cep telefonu kamerasına yansıyan yangın kısa sürede tüm kata yayıldı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası yangın söndürüldü. İtfaiye merdiveniyle söndürülen yangında bir süre soğutma çalışması yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.