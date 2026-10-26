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Esenyurt'ta kuyumcuya silahlı saldırıda yeni görüntüler çıktı: 'Senin için adam vururum'

Güncelleme Tarihi:

#Esenyurt#Kuyumcu Saldırısı#Silahlı Olay
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 13:44

Esenyurt'ta kuyumcuya gerçekleştirilen silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, kuyumcuda yaşanan tartışma ve saldırı anı görülüyor. Kız arkadaşına kolye almak isteyen saldırganın kuyumcuya "Senin için adam vururum" dediği öğrenildi.

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Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde 21 Ekim 2026 tarihinde Dilşad D. (24) ile kuyumcu arasında tartışma çıkmış, bir süre sonra kuyumcudan ayrılan şahıs silahla geri dönüp, ateş etmeye başlamıştı. O esnada kuyumcunun yan tarafında bulunan eczane çalışanı vurularak yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan saldırgan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gasp ettiği araçla Çatalca’da yakalanmıştı.

Esenyurtta kuyumcuya silahlı saldırıda yeni görüntüler çıktı: Senin için adam vururum

SİLAHLI SALDIRI ANI VE TARTIŞMA KAMERADA

Bugün saldırıya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Şüpheli kuyumcuya girerek kız arkadaşına kolye almak istediğini söyledi.

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Kuyumcunun söylediği fiyatı beğenmeyen şahıs indirim istedi. Kuyumcu kabul etmeyince "Zarar et. Senin için adam vururum" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Kolye satmak isteyen başka bir müşteri geldi. Kuyumcunun teklif ettiği fiyatı beğenmeyen müşteri ayrılmaya hazırlanırken Dilşad D.'nin araya girerek "Gel lan, kolyeni ben alayım, bana sat. Lan deli misin?" dedi. Müşteri ile arasında sözlü tartışma çıktı.

Esenyurtta kuyumcuya silahlı saldırıda yeni görüntüler çıktı: Senin için adam vururum

Kuyumcu müşteriyi ve şahsı dükkandan dışarı çıkardı. Dilşad D daha sonra silah alarak kuyumcuya tekrar gelip ateş etmeye başladı. Kuyumcu çalışanları da karşılık verdi.

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#Esenyurt#Kuyumcu Saldırısı#Silahlı Olay

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