Esenyurt'ta kuyumcuya silahlı saldırı: Polis ekipleri sevk edildi

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kuyumcuya silahlı saldırı düzenlendi. Kuyumcunun yan tarafında bulunan eczane çalışanı yaralandı. Şüpheli bir kadının arabasını gasp ederek olay yerinden kaçtı. Saldırganı arama çalışması devam ederken, saldırı anı da saniye saniye cep telefonuna yansıdı.

Olay öğle saatlerinde Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, sabah saatlerinde bir kişi ile kuyumcu arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra kuyumcudan ayrılan şahıs silahını alarak geri dönüp ateş etmeye başladı. O esnada kuyumcunun yan tarafından bulunan eczane çalışanı vurularak yalandı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle şahıs uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili çalışma başlattı. Şüpheli kaçarken yolda denk geldiği bir kadının arabasını gasp etti. Araba Çatalca'da bulunurken, şüpheliyi arama çalışması devam ediyor. Saldırı anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.