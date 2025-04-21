×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Esenyurt’ta kuyumcuya 560 bin liralık şok! Havaya ateş ederek kaçtı

Güncelleme Tarihi:

#Esenyurt#Kuyumcu Soygunu#Silahlı Soygun
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 16:46

İstanbul Esenyurt’ta kuyumcuya müşteri gibi gelen şüpheli yaklaşık 560 bin TL tutarındaki bilezikleri çalıp kaçtı. Kuyumcudakilerin peşinden koştuğu şüpheli, silahla havaya ateş ettikten sonra kendisini bekleyen taksi ile kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, 19 Mart'ta Aşık Veysel Mahallesi’ndeki kuyumcuda meydana geldi. Şüpheli müşteri gibi geldiği kuyumcuda beğendiği bilezikleri satın alacağını ancak, ödemeyi kredi kartı ile yapacağını söyledi. Tezgahtar bunun üzerine bilezikleri alarak bir kenara bıraktı. Kuyumcudan 5 dakikalığına ayrılan kişi tekrar geldi ve bileziklere bir daha bakmak istedi.

Esenyurt’ta kuyumcuya 560 bin liralık şok Havaya ateş ederek kaçtı

Tezgahtarın verdiği bilezikleri eline alan şüpheli koşarak uzaklaştı. Tezgahtar ve iş yerindekilerin arkasından koştuğu şüpheli yanında taşıdığı tabanca ile havaya ateş ettikten sonra kendisini bekleyen taksi ile kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esenyurt#Kuyumcu Soygunu#Silahlı Soygun

BAKMADAN GEÇME!