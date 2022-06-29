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Esenyurt'ta küfür iddasında pompalı tüfekle ateş açtı

#Esenyurt#Pompalı Tüfek#Sosyal Medya

Esenyurt'ta, sosyal medya üzerinden annesine küfrettiğini öne sürdüğü kişinin evinin önünde pompalı tüfekle ateş açan İsmail K. gözaltına alındı. Evin önünde pompalı tüfekle ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde 27 Haziran'da akşam saatlerinde İsmial K. Annesine sosyal medya üzerinden küfreden kişinin evinin önüne plakasını söktüğü kamyonetle geldi.

Burada bir süre bağırıp tehditler savuran İsmail K., daha sonra aracından aldığı pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Silah seslerini duyanlar durumu polise bildirirken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Esenyurtta küfür iddasında pompalı tüfekle ateş açtı

Çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganı aynı akşam yakaladı.

Pompalı tüfekle havaya ateş açtığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Esenyurt#Pompalı Tüfek#Sosyal Medya

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