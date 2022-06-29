Esenyurt'ta küfür iddasında pompalı tüfekle ateş açtı

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Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde 27 Haziran'da akşam saatlerinde İsmial K. Annesine sosyal medya üzerinden küfreden kişinin evinin önüne plakasını söktüğü kamyonetle geldi.

Burada bir süre bağırıp tehditler savuran İsmail K., daha sonra aracından aldığı pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Silah seslerini duyanlar durumu polise bildirirken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganı aynı akşam yakaladı.

Pompalı tüfekle havaya ateş açtığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.