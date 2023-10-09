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Esenyurt'ta kuaförde panik kamerada! Fön makinesi alev aldı

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#İstanbul#Esenyurt#Panik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2023 09:55

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kuaför dükkanında fön makinesi alev aldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, İncirtepe Mahallesi'nde bir kuaför dükkanında 19 Eylül Salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. Kuaför, müşterinin saç kesimini tamamlayıp yıkadıktan sonra fön makinesini çalıştırdı. Müşterinin saçını kuruttuğu sırada bilinmeyen bir nedenle fön makinesinin kablosu bir anda alev aldı. Müşteri ve çevredekiler kısa süreli panik yaşarken kuaför patlayan makineyi hemen yere bıraktı.

Esenyurtta kuaförde panik kamerada Fön makinesi alev aldı

Olayda, yaralanan olmazken, fön makinesinin yandığı an ve kısa süreli yaşanan panik iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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#İstanbul#Esenyurt#Panik

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