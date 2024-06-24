Esenyurt'ta korkutan metrobüs yangını

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Yangın, 14.45 sıralarında Saadetdere Mahallesi Metrobüs Durağı, Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Durağa yaklaşan metrobüsün motor kısmından duman çıktığını gören şoför aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi İETT personeli yaparken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle metrobüs seferleri bir süre durduruldu. Yanan aracın olay yerinden çekilmesinin ardından seferler normale döndü.