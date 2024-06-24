×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Esenyurt'ta korkutan metrobüs yangını

Güncelleme Tarihi:

#Esenyurt#Metrobüs#Yangın
Esenyurtta korkutan metrobüs yangını
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 18:39

Esenyurt’ta seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yolcular kısa sürede tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle metrobüs seferleri bir süre yapılamadı. Yanan aracın olay yerinden çekilmesinin ardından seferler normale döndü. 

Haberin Devamı

Yangın, 14.45 sıralarında Saadetdere Mahallesi Metrobüs Durağı, Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Durağa yaklaşan metrobüsün motor kısmından duman çıktığını gören şoför aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi İETT personeli yaparken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle metrobüs seferleri bir süre durduruldu. Yanan aracın olay yerinden çekilmesinin ardından seferler normale döndü. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esenyurt#Metrobüs#Yangın

BAKMADAN GEÇME!