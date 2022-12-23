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Esenyurt'ta korkunç olay! 8 kişi tarafından darbedilip bıçaklanarak öldürüldü

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#Esenyurt#Cinayet#Darp
Esenyurtta korkunç olay 8 kişi tarafından darbedilip bıçaklanarak öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 12:32

Esenyurt'ta 8 kişi tarafından darbedilip bıçaklanan 22 yaşındaki Muhammet Yasser, hayatını kaybetti. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

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İstiklal Mahallesi'nde dün 07.30 sıralarında, yabancı uyruklu Muhammet Yasser, arkadaşı ile alacak verecek nedeniyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada 7 şüpheli daha Yasser'in bulunduğu eve gelerek, darbedip bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Yasser, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheliler Z.B., E.A., M.S., S.S., M.T.Z., A.A., S.S. ve S.U., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'ü adli kontrol şartıyla, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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#Esenyurt#Cinayet#Darp

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