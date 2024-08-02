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Esenyurt'ta korkunç olay! 15 yaşındaki çocuk, 14 yaşındaki arkadaşını öldürdü

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#Esenyurt#Cinayet#Polis
Esenyurtta korkunç olay 15 yaşındaki çocuk, 14 yaşındaki arkadaşını öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 10:40

İstanbul Esenyurt’ta 15 yaşındaki çocuk, kendisinden sigara istediği iddia edilen 14 yaşındaki arkadaşını çıkan tartışmada boğarak öldürdü. Katil zanlısı E.A. olaydan sonra öldürdüğü çocuğun babasına giderek suçunu itiraf etti.

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Olay dün öğlen saatlerinde Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi’ndeki bir çocuk parkında yaşandı. İddiaya göre 15 yaşındaki E.A. ile 14 yaşındaki Y.H.Y. arasında ‘sigara istedim vermedin’ meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrasında E.A., arkadaşı Y.H.Y.'nin boğazını sıktı. Nefessiz kalan Y.H.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. E.A. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevredeki diğer vatandaşlardan aldığı bilgilerle geniş çaplı araştırmaya başladı.

BABASINA GİDİP İTİRAF ETTİ

İddiaya göre olay yerinden kaçan E.A. bir süre sonra öldürdüğü arkadaşı Y.H.Y.’nin babasına gidip suçunu itiraf etti. İtiraf üzerine E.A. polise teslim edildi. Y.H.Y.’nin cenazesi ise morga kaldırıldı. E.A. yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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#Esenyurt#Cinayet#Polis

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