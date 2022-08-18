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Esenyurt’ta korkunç cinayet! Kapı açılır açılmaz kurşun yağdırdı

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#İstanbul#Esenyurt#Cinayet
Esenyurt’ta korkunç cinayet Kapı açılır açılmaz kurşun yağdırdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 16:58

İstanbul Esenyurt’ta araç kiralama işi yapan Osman Murat Şeyhoğlu (42) evine gelen arkadaşı Ercan Ş. tarafından öldürüldü. Polis, şüpheliyi Beşiktaş’ta 2 arkadaşıyla birlikte saklandığı evde gözaltına alırken evde yapılan aramada bir adet silah bulundu.

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Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi'nde 11 Ağustos günü sabah saat 09:30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Murat Şeyhoğlu ikametinde oturduğu sırada bir süre önce telefonla konuşup tartıştığı arkadaşı Ercan Ş. geldi. Ercan Ş. kapı açılınca tam 10 el ateş etti. Şeyhoğlu kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

KAPIYI AÇTI, KURŞUN YAĞDIRDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Şeyhoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışmalarda ölen Şeyhoğlu'nun ev arkadaşı O.Y.’nin ifadesine başvuruldu. O.Y. emniyete verdiği ifadede "Biz otururken güvenlik aradı Ercan’ın geldiğini söyledi. Bir süre sonra kapı çaldı. Murat kapıyı açtı gelen kişi peş peşe ateş etti. Ardından da beni silah zoruyla aşağı indirdi. Araca bindirdi bir süre sonra bir petrolde bıraktılar" dediği öğrenildi.

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BEŞİKTAŞ’TA BİR EVDE YAKALANDILAR

Bunun üzerine Cinayet Masası ekiplerince yapıl an kamera çalışmalarda şüpheli Ercan Ş. ve onu araçta bekleyen iki arkadaşı tespit edildi. Çalışmaların devamında 3 şüpheli Beşiktaş’ta saklandıkları bir adreste gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandığı adreste bir silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Ercan Ş. (37) ve iki arkadaşı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken olayın iki arkadaş arasındaki kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edildi.

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#İstanbul#Esenyurt#Cinayet

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