Esenyurt'ta komşu dehşeti! 'Yerde görünce çığlık attım, eve kaçtım'

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Akın Aydın getirildi. Öldürülen Tuğrul Kurt'un ailesi ve yakınları duruşmaya müşteki olarak katıldı. Sanık avukatı mazeret sunarak duruşmaya katılmadı. Sanık Aydın, avukatı duruşmaya katılmadığı için savunma yapmadı.

"AĞABEY YAPMA ANNEM VURULDU DEDİM AMA BANA DA ATEŞ ETTİ"

Duruşmadaki ifadesinde olay günü gece vardiyasından geldiğini ve o sırada uyuduğunu silah sesleri üzerine uyandığını söyleyen maktul Fadime Kurt'un oğlu müşteki Emrah Kurt, "Sanık bizim bir alt katımızda oturuyor. Silah sesine uyandığımda annem kapının arkasındaydı, kapıyı tutuyordu 'Ateş ediyorlar kimse yok mu? yardım edin' diye bağırıyordu. Sanık da üst üste kapının kilit kısmına ve ortasına pompalı tüfekle ateş ediyordu. Kapı yarı şekilde açıldı, sanık kapının arkasından anneme ateş etti, annem yere yığıldı. Sonra bana doğru yöneldi. Ben 'Ağabey yapma, annem vuruldu' dedim, ama bana da ateş etti. Ben sol omzumdan yaralandım. Bu olaylar saat 13.30 civarları oldu. Sanık önce ağabeyimi vurmuş, sonra bizim kapıya üst üste ateş etmiş. Ağabeyimi vurduğu anı görmedim. Ben yaralanıp yere düştükten sonra kendime geldiğimde ağabeyimin kapının önünde yattığını gördüm. Ağabeyim de bizim üst katımızda oturuyor. Sesler üzerine bizim kapıya doğru geldiğinde, sanık ağabeyime ateş etmiş. Bizim, sanık Akın Aydın ile bir husumetimiz yoktu. Kendisi 2 yaşındaki yeğenimin çocuk sesinden rahatsız olup eylemi gerçekleştirmiş. Ancak, ağabeyim bizim üstümüzde sanık ise bizim alt katımızda oturuyor. Ben gece vardiyasından gelmiştim, uyuyordum. Ses olmuş olsaydı önce o sesi ben duyardım" dedi.

"BENİ DE VURACAKTI"

Maktul Tuğrul Kurt'un eşi müşteki Gönül Kurt duruşmadaki ifadesinde eşinin normalde sabah 09.00'da işe gittiğini ancak, o gün uyuyakaldığını belirterek, "Eşim Tuğrul balkondaydı,o sıra şiddetli bir kapı çarpma sesi ardından üst üste silah sesleri duyduk. O an eşimle göz göze geldik ve fırladı gitti. Ben de 2 yaşındaki kızıma 'Sen bekle, biz geliyoruz' dedim, eşimin arkasından gittim. Olay saniyeler içerisinde gerçekleşti. Ben merdivenlerin yarısına kadar indiğimde eşimin yerde yattığını gördüm. Ben çığlık attım bana da tüfeği doğrulttu, ben eve kaçtım. Biraz daha orada dursaydım beni de vuracaktı. Bu olay yaşandığında ben hamileydim, doğumuma 10 gün kalmıştı. Eve döndüğümde kapıyı kilitledim, polisi ambulansı ve yakınlarımı aradım. Küçük 2 yaşındaki kızımda korkudan klozetin arkasına saklanmıştı" dedi.

"6-7 AY ÖNCE SANIK 'ÖLDÜRTECEKSİNİZ KENDİNİZİ' ŞEKLİNDE BENİ TEHDİT ETTİ"

Yaşanan olaydan 6-7 ay önce sanığın kendisini tehdit ettiğini söyleyen müşteki Gönül Kurt, "Sanığın annesi olaydan 6-7 ay önce beni yolda çevirdi; 'Bir daha çocuğunu kayınvalidene göndermeyeceksin, ses geliyor, oğlum rahatsız oluyor' dedi. Bana baya sinirlendi, ben de 'Tamam ben de senin alt katına sizin de sesiniz onlara geliyor mu? diye soracağım' dedim. Sorduğumda 'Evet sesleri geliyor' cevabını aldım daha sonra kapılarını tıklattım, 'Bak sen bize laf ediyorsun ama sizin de sesiniz aşağıya geliyormuş' dedim. O sıra oğlu yani sanık Akın Aydın geldi üstüme yürüdü. 'Çıkacağım yukarı öldürteceksiniz kendinizi' şeklinde beni tehdit etti. Bir ses yüzünden insan insanı öldürebilir mi? Şikayetçiyim" dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen maktul Tuğrul'un kapı komşusu olan Suriyeli Mahmut Arash, "Silah sesleri üzerine kapıyı açtım. Tuğrul Ağabey benim önümde, ben de arkasında aşağı iniyorduk.Tuğrul Ağabey vuruldu, ben de hemen yukarı kaçtım" dedi. Duruşmada sanığın rahat tavırları ve zaman zaman tebessüm etmesi de dikkat çekti. Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, sanık Akın Aydın'ın maktul Fadime Kurt ve oğlu Tuğrul Kurt'a karşı 'Kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet, müşteki Emrah Kurt'a karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Olayın nasıl gerçekleştiğinin de anlatıldığı iddianamede, sanığın iddiasına göre gürültü gelmesi üzerine av tüfeğini alarak üst kata çıktığı, burada maktul Fadime ile tartışmaya başladığı, Fadime'nin kapıyı kapatması üzerine sanığın kapının arkasında Fadime'nin olduğunu bilerek kapının orta ve kilitlenmesini engellemek için kilit bölgesine 5-6 el ateş ettiği anlatıldı.Kapının açılması üzerine sanığın, maktul Fadime ve oğlu Emrah'a ateş etmeye devam ettiği belirtilirken, sanığın maktul Tuğrul'a da birden fazla kez ateş ettiği kaydedildi. Sanığın emniyet ve sorgu hakimliğince verdiği ifadelerde üzerine atılı eylemleri gerçekleştirdiğini kabul ettiği de belirtildi.

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