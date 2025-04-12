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Esenyurt'ta kız arkadaşını yaralayıp, annesini öldürdü

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#Esenyurt#Esenyurt Anne Cinayeti#Esenyurt Cinayet
Esenyurtta kız arkadaşını yaralayıp, annesini öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2025 00:45

Esenyurt'ta tartıştığı kız arkadaşı Melisa Nur G.'yi (17) bıçakla yaralayan Hasan E.(17), anne Sevda G.'nin de (49) kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Ağır yaralanan Melisa G., hastanede tedaviye alınırken, olay sonrası kaçan Hasan E.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Olay, saat 19.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 740. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre Hasan E., kız arkadaşı olduğu öne sürülen Melisa Nur G.'yi görmek için eve geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Hasan E., önce Melisa G.'yi bıçakla yaraladı ardından annesi Sevda G.'nin kafasına sert bir cisimle vurdu.

Esenyurtta kız arkadaşını yaralayıp, annesini öldürdü

Şüpheli Hasan E., olay yerinden kaçarken sesleri duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, anne Sevda G.'nin hayatını kaybettiği belirlerken, ağır yaralanan Melisa G. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne Sevda G.'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Polis ekiplerinin kaçan şüpheli Hasan E.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

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