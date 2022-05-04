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Esenyurt'ta kiracılarla ev sahipleri birbirlerine girdi! Sokak savaş alanına döndü

#Istanbul#Esenyurt#Kiracı

Esenyurt'ta anlaşmazlık yaşayan ev sahipleri ile kiracılar sokakta birbirlerine tekme tokat saldırdılar. Silah çıkardıkları öne sürülen kiracılar baba oğul gözaltına alınırken, kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Ardıçlı Mahallesi'nde dün anlaşmazlık yaşayan ev sahipleri ile kiracılar apartman önünde karşı karşıya geldiler. Sözlü tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı.

Esenyurtta kiracılarla ev sahipleri birbirlerine girdi Sokak savaş alanına döndü

Oğlunun darbedildiğini gören kiracı baba Bedirhan H. iddiaya göre silahına sarıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle silah ateşlenmeden elinden alındı. Kavga araya girenler tarafından sonlandırılırken, olay yerine polis çağrıldı.

Kiracılardan baba Bedirhan H. ve oğlu Tugay H. gözaltına alındı. Sokağın savaş alanına döndüğü kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurtta kiracılarla ev sahipleri birbirlerine girdi Sokak savaş alanına döndü

Esenyurtta kiracılarla ev sahipleri birbirlerine girdi Sokak savaş alanına döndü

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#Istanbul#Esenyurt#Kiracı

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