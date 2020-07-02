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Veysel TİMDU/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 02.07.2020 - 10:27,Son Güncelleme:

Esenyurt'ta kazada havaya fırlayan motosiklet sürücüsü bankın üzerine düştü

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Esenyurt'ta kazada havaya fırlayan motosiklet sürücüsü bankın üzerine düştü
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ESENYURT'ta otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü havaya fırladıktan sonra meydandaki bir bankın üzerine oturur halde düştü.

Kaza, araç trafiğine kapalı olan Cumhuriyet Meydanı'nda saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Bir otomobil meydanda ilerlerken, karşı yönden gelen motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile havaya fırlayan motosiklet sürücüsü meydanda bulunan bir bankın üzerine oturur vaziyette düştü. Kazada yaralanan olmazken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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