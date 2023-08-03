Esenyurt’ta kaza sonrası ortalık karıştı! Yanlışlıkla sopa ile vurduğu kadın baygınlık geçirdi

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Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Hoşdere Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki beton mikseri, yanında giden kör noktadaki aracı fark etmeyerek şerit değiştirmeye çalıştı.

Bunun üzerine maddi hasarlı kaza meydana gelirken araç içindekiler ile mikser sürücüsü arasında tartışma çıktı.

SOPA İLE SALDIRDI

Tartışma kısa sürede büyürken iki taraf ellerine sopa aldı. Sürücü, şahıslara onları şerit değişirken görmediğini söylese de tartışma giderek şiddetlendi.

Şahıslardan biri elindeki sopayı sürücüye savurmaya çalışırken yanlışlıkla yanındaki kadına vurdu. Darbenin etkisiyle fenalaşarak baygınlık geçiren kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.