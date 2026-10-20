Esenyurt’ta kayyum değişti

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İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 30 Ekim 2024’te gözaltına alınarak aynı gün, ‘Terör örgütüne üye olmak’ iddiasıyla tutuklanmıştı. Özer’in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan vekili olarak görevlendirilmişti. Dün Can Aksoy, Esenyurt Belediyesi Başkan Vekilliği görevinden alındı. Esenyurt Belediyesi Başkan Vekilliği görevine, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan atandı. Can Aksoy ise İstanbul Vali Yardımcılığı görevine geri döndü. Can Aksoy’un yardımcısı Yusuf Ulutaş, kısa süre önce rüşvet soruşturmasından tutuklanmıştı.

6 YIL HAPİS ALMIŞTI

Özer hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Özer, ‘Terör örgütü üyesi olmak’ iddiasıyla yargılandığı davada 14 Temmuz 2025’te tahliye edildi. 23 Ocak 2026’da da İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesince, ‘silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.