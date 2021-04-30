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Veysel TİMDU / İSTANBUL, (DHA) -
Haber Giriş: 30.04.2021 - 16:32 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta kavga ettikleri sürücüyü hastanelik ettiler! yol verme kavgası kamerada

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Esenyurt'ta 2 kişi, yol verme nedeniyle kavga ettikleri hafif ticari araç sürücüsünü darp etti. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, darp anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bu gece saat 00.52 sıralarında Esenkent Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 81 ABM 991 plakalı minibüsün sürücüsü Deniz Gülmez ile 06 DU 8449 hafif ticari aracın sürücüsü Arda Erdabak arasında yol verme tartışması çıktı. Sürücülerin araçlarının içindeki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Minibüs sürücüsü ve yanındaki arkadaşı Ahmetcan Gülersöyler, Erdabak’ı aracından indirerek darp etmeye başladı. Etraftaki kalabalığa aldırış etmeden sürücüyü darp eden saldırganlar, daha sonra araçlarına binerek uzaklaştı. Erdabak’ı yerde kanlar içinde gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Erdabak’ı, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Erdabak’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ PLAKADAN SALDIRGANLARI TESPİT ETTİ

Olay yerinde tanıkların söylediği plakalardan adresleri tespit eden polis ekipleri saldırganları yakaladı. Deniz Gülmez ve Ahmetcan Gülersöyler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırganlar adliyeye sevk edildi.

DARP ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan darp anları ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere tartışmanın başlangıcı, minibüsteki saldırganların araçlarından inerek hafif ticari aracın sürücüsünü darp etmeleri ve kaçmaları yansıdı.

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