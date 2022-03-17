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Esenyurt’ta karşı ödemeli kargo kavgası kanlı bitti! Sopalı ve bıçaklı saldırısına uğradı

#Esenyurt#Kargo#Bıçaklı Saldırı
Esenyurt’ta karşı ödemeli kargo kavgası kanlı bitti Sopalı ve bıçaklı saldırısına uğradı

Esenyurt’ta bir kişi, evine gelen kargocuya sipariş ettiği ürünün kargo bedelinin “karşı ödemeli” olduğunu iddia edip ödeme yapmadı. İkili arasında tartışma kavgaya dönüştü. Arkadaşlarını toplayan kargocu tekrar mahalleye gelerek tartıştığı kişiye sopa ve bıçakla saldırdı. Markete sığınan gencin bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün 15.30 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Kazım Ünal isimli bir vatandaş, evine gelen kargocuya getirdiği ürünün kargo bedelini karşı ödemeli olduğu için herhangi bir ücret veremeyeceğini söyledi. İkili arasında ücret nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bir süre sonra çevredekilerin müdahalesiyle son bulan kavga, kargo çalışanının arkadaşlarıyla olay yerine tekrar gelmesiyle yeniden başladı.

Sokak ortasında kargocuların bıçak ve sopalı saldırısına uğrayan vatandaş ise çevredeki bir markete sığındı. Kargo müşterisinin peşinden içeri giren saldırganlar ise burada vatandaşı bıçaklayarak kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşlar ise hemen durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ağır yaralı vatandaş, Esenyurt’ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Konu ile ilgili çalışma başlatan Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, M.A., S.A. ve H.G isimli üç saldırganı tespit ederek gözaltına aldı. İfadelerinde suçlarını kabul eden şahıslar, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığını tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bıçaklanan Kazım Ü.’nün ise yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verdiği öğrenildi.

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ÖLDÜRESİYE DAYAK KAMERADA

Öte yandan market içerisinde devam eden kavga anın ise kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde markete sığınan şahsın ardından arkadaşlarının içeriye koştuğu görülüyor. Market içerisinde kargo çalışanı ve arkadaşlarının şahsı öldüresiye dövdükleri görülüyor.

Esenyurt’ta karşı ödemeli kargo kavgası kanlı bitti Sopalı ve bıçaklı saldırısına uğradı

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#Esenyurt#Kargo#Bıçaklı Saldırı

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