MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEsenyurt'ta karlı yolda kayan otomobil duvara çarpıp savruldu
GeriGündem Esenyurt'ta karlı yolda kayan otomobil duvara çarpıp savruldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 18.02.2021 - 09:49 | Son Güncelleme:

Esenyurt'ta karlı yolda kayan otomobil duvara çarpıp savruldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esenyurt'ta karlı yolda kayan otomobil duvara çarpıp savruldu
Abone Olgoogle-news

ESENYURT'ta karlı yolda kayarak sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, duvara çarpıp savrulduktan sonra park halindeki minibüse de çarparak durabildi. Yoldaki iki kişi savrulan otomobil ile çarptığı minibüs arasında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Saadetdere Mahallesi 122. Sokak'ta dün sabah saatlerinde yaşandı. Karlı ve buzlu yolda yokuş aşağı inerken kayan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak binanın bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halinde olan minibüse de çarparak durabildi. Yoldaki iki kişi, kaçarak savrulan otomobil ile çarptığı minibüs arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan kaza anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yokuş aşağı inerken kaydığı, kaldırıma çıkıp duvara çarptığı ve savrularak park halindeki minibüse çarpıp durduğu görülüyor. İki kişinin kaçarak, savrulan otomobil ile minibüs arasında kalmaktan son anda kurtulduğu kameraya yansıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi